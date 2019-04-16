Порошенко призвал «порохоботов» стать «украиноботами»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не призывает никого быть "порохоботом", но при этом просит быть граждан страны "украиноботами" — то есть любить Украину. Об этом сообщает "112 Украина".

Также он предупредил о "высокой цене" из-за рисков, которые в настоящее время "концентрируются".

"Я не призываю никого быть "порохоботом". Хотя, конечно, это льстит самолюбию и это очень приятно. Но я сейчас призываю каждого стать "украиноботом" — любить Украину…" — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко по-русски передал привет бойцам ВСУ.