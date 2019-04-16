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Порошенко призвал «порохоботов» стать «украиноботами» 

Газета.Ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не призывает никого быть "порохоботом", но при этом просит быть граждан страны "украиноботами" — то есть любить Украину. Об этом сообщает "112 Украина".
Также он предупредил о "высокой цене" из-за рисков, которые в настоящее время "концентрируются".
"Я не призываю никого быть "порохоботом". Хотя, конечно, это льстит самолюбию и это очень приятно. Но я сейчас призываю каждого стать "украиноботом" — любить Украину…" — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко по-русски передал привет бойцам ВСУ.
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