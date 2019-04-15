Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билборды с Порошенко снимут на Украине 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: EPA
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.
По словам Тракало, после проведенной проверки было решено снять билборды с Порошенко, так как они нарушают ч.2 ст. 212-13 КУоАП ("Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об организации").
"Внешняя реклама… не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", — добавил Тракало.
Он отметил, что в настоящее время сотрудники украинской полиции ищут такие билборды с Порошенко по всей стране для того, чтобы снять их.
Кроме того, будут найдены и наказаны лица, разместившие рекламу с нарушением законодательства, подчеркнул Тракало.
Ранее сообщалось, что билборд с Порошенко и надписью "конец" появился на Украине.
Также в Киеве появились предвыборные билборды с Путиным.
Газета.Ru: последние новости
Володин узрел капитуляцию Порошенко в исполнении им "Ти ж мене підманула" Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Комментарии
В мире , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интервенция: Военных ФР обвинили во вторжении2
«Главный клоун страны»9
В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-1625
В Италии официально вернули определения «мать» и «отец»
Прискорбный исход: Ассанжа продали американцам409
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение