Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России, Кубы и Китая в Венесуэле без прямого столкновения. Об этом сообщает 15 апреля CNN со ссылкой на представителя ведомства, знакомого с ситуацией.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попросил и.о. главы Пентагона Патрика Шэнахана разработать новые варианты действий в связи с венесуэльским кризисом. По словам источника, эта работа ведется Объединенным комитетом начальников штабов совместно с Южным командованием, которое контролирует любое военное вмешательство в Южном полушарии.
Однако источники CNN говорят, что у Вашингтона нет желания использовать военную силу для свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вместо этого американские власти предлагают проводить военно-морские учения США вблизи Венесуэлы и продвигать активное военное сотрудничество с ее соседями.
Госсекретарь США Майк Помпео также заявил 15 апреля, что «рассматриваются все варианты» действий против Венесуэлы. До этого он называл призывы России о невмешательстве в дела Каракаса лицемерными.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Мадуро.
Последние новости
Россию обязали заплатить Украине за имущество в Крыму Россия признала власть устроивших переворот в Судане военных Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Комментарии
В мире , Армия , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Патрик Шэнахан , ЕС , Комитет начальников штабов , Пентагон , CNN , Венесуэла , Китай , Куба , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий отрыв: судьба украинских выборов предрешена159
Опозорил Киев: телеведущий раскаялся за шутку о Париже28
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда237
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море242
России это не понравится: что задумали США?59
Видео
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Задобрить Путина? В Крыму обратились к Зеленскому
Политика Украина
Пациенты ползут по косогору, чтобы попасть в больницу
Общество
Резкий отрыв: судьба украинских выборов предрешена
Украина В мире
Соловьев прокомментировал рост популярности Сталина
Общество
Случай или знамение? Почему сгорел Нотр-Дам
Происшествия В мире
В РПЦ предложили покаяться французам после пожара
В мире Европа
«Утонут все»: Соловьев о судьбе кораблей НАТО в Азовском море
Армия Общество
Отец Карауловой «в шоке» от решения суда
Происшествия
Суд отпустил Караулову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение