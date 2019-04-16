Стало известно о планах военного сдерживания России в Венесуэле

Кубы и Китая в Пентагон разрабатывает военные варианты действий, чтобы противостоять влиянию России Венесуэле без прямого столкновения. Об этом сообщает 15 апреля CNN со ссылкой на представителя ведомства, знакомого с ситуацией.

Однако источники CNN говорят, что у Вашингтона нет желания использовать военную силу для свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро . Вместо этого американские власти предлагают проводить военно-морские учения США вблизи Венесуэлы и продвигать активное военное сотрудничество с ее соседями.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил 15 апреля, что «рассматриваются все варианты» действий против Венесуэлы. До этого он называл призывы России о невмешательстве в дела Каракаса лицемерными.