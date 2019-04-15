Помпео призвал Мадуро открыть границы для гумпомощи

Об этом он заявил в ходе визита в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой.

«Господин Мадуро, откройте эти (пограничные. — RT) мосты, откройте границы. Вы можете покончить с этим сегодня», — цитирует ТАСС главу Госдепартамента США, выступление которого транслировалось на сайте администрации президента Колумбии Ивана Дуке.

При этом США и Колумбия подтвердили намерение сотрудничать для достижения «лучшего будущего для венесуэльцев» и «восстановления» демократии в стране.

Ранее в США и Бразилии призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказание помощи Мадуро.