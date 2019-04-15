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Помпео призвал Мадуро открыть границы для гумпомощи 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро открыть границы и пропустить гуманитарную помощь на территорию Боливарианской Республики.
Об этом он заявил в ходе визита в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой.
«Господин Мадуро, откройте эти (пограничные. — RT) мосты, откройте границы. Вы можете покончить с этим сегодня», — цитирует ТАСС главу Госдепартамента США, выступление которого транслировалось на сайте администрации президента Колумбии Ивана Дуке.
При этом США и Колумбия подтвердили намерение сотрудничать для достижения «лучшего будущего для венесуэльцев» и «восстановления» демократии в стране.
Ранее в США и Бразилии призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказание помощи Мадуро.
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