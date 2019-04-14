«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел

Порошенко после несостоявшихся дебатов спел песню «Ти ж мене підманула»

Кандидат в президенты Украины , действующий глава государства Петр Порошенко после несостоявшихся дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским спел песню "Ты ж меня обманула", а потом пошел со своими сторонниками фотографироваться под марш украинских националистов.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В воскресенье Зеленский на дебаты так и не приехал.

"Я сейчас схожу со сцены, мы идем на стадион, делаем совместную фотографию. Пусть видит вся страна и весь мир, что Порошенко с народом", — сказал Порошенко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Перед тем, как сойти со сцены, он спел дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом украинской рок-группы KOZAK SYSTEM, отрывок из песни "Ти ж мене підманула" ("Ты ж меня обманула").

После этого он повел толпу своих сторонников фотографироваться под звучащий со сцены марш националистов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.