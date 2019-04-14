«Додай драйву!». На митинге Порошенко установили билборды с ирокезом

В Киеве начались «односторонние дебаты» Порошенко на футбольном стадионе. Вход на арену открыт для всех желающих, которых пропускают через металлодетекторы. Их встречают биллборды с Порошенко в образе панка с гитарой и ирокезом. «Додай драйву!» — написано на них. На охрану арены согнали несколько тысяч полицейских.

Украинские СМИ ведут прямую трансляцию.

Главный соперник Порошенко на президентских выборах — Владимир Зелинский — дебаты проигнорировал. Поэтому Порошенко заявил, что они будут «односторонними».

В итоге вопросы пока еще действующему президенту задают обычные украинцы. Главный вопрос «с улицы» уже прозвучал: почему избиратели должны поверить Порошенко, приведшему за 5 лет страну к краху, во второй раз?

При этом Порошенко в процессе общения продолжает эксплуатировать тему войны, и постоянно называет Россию «ворогом». Он также не скрывает, что не намерен прекращать войну на Донбассе.

Накануне Порошенко опубликовал в соцсетях обращение к Владимиру Зеленскому и заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. Зеленский, отказался и потребовал провести дебаты 19 апреля.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов. Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. В первом туре актер набрал почти вдвое больше голосов. По данным соцопросов, перед вторым туром Зеленский набирает 61%, Порошенко — 24%.