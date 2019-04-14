Порошенко пообещал выучить венгерский язык «на самом низком уровне»

Кандидат в президенты Украины , действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что представители национальных меньшинств на Украине должны знать украинский язык, а сам пообещал выучить венгерский "на самом низком уровне".

Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве на дебаты с Владимиром Зеленским , но он пока не явился. Порошенко пообещал подождать его до 15.00.

"Если будет необходимо, я обещаю, что выучу на самом низком уровне венгерский язык", — сказал Порошенко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом он отметил, что представители меньшинств, проживающих на Украине, должны знать украинский язык. Порошенко уверен, что, люди, которые живут или стремятся в ЕС , должны знать несколько языков, и отметил, что знает болгарский, румынский, польский, английский, русский языки.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.