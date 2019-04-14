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Reuters: ас-Сиси встретился с фельдмаршалом Хафтаром 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел в воскресенье встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром для обсуждения событий в Ливии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя египетского президента.
Согласно его данным, встреча прошла в Каире. Подробности не приводятся.
В ходе гражданской войны в 2011 году ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и в экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.
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Комментарии
В мире , абдель ас-сиси , Муаммар Каддафи , Reuters , Египет , Каир , Ливия
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