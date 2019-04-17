В ДНР на Пасху отменят комендантский час

Комендантский час на Пасху в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет приостановлен, сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.

Комендантский час в ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе и действует с 23.00 до 5.00 (совпадает с мск).