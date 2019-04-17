В ДНР на Пасху отменят комендантский час 

Комендантский час на Пасху в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет приостановлен, сообщили в пресс-службе администрации главы ДНР.
Комендантский час в ДНР был введен с началом конфликта в Донбассе и действует с 23.00 до 5.00 (совпадает с мск).
"Комендантский час будет приостановлен в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года. Благодаря приостановлению действия комендантского часа все желающие смогут сходить в церковь на пасхальную службу. В скором времени распоряжение главы ДНР будет опубликовано на официальных ресурсах", — говорится в сообщении на сайте главы ДНР.