Отец Ассанжа в шоке: в 74 года я выгляжу лучше него 

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который живет в Мельбурне, обратился с призывам о помощи к властям Австралии, передает The Guardian.
Шиптон рассказал, что был в шоке, увидев задержание Ассанжа в посольстве Эквадора 11 апреля.
"Я видел, как они тащили его вниз по ступенькам. Он выглядел плохо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше него, а ему 47. Это такой шок", — поделился Шиптон.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что основатель WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж не получит "особой" помощи от властей страны.