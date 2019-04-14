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Отец Ассанжа в шоке: в 74 года я выгляжу лучше него 

Газета.Ru 1 час назад
Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который живет в Мельбурне, обратился с призывам о помощи к властям Австралии, передает The Guardian.
Стала известна судьба кота Ассанжа
Шиптон рассказал, что был в шоке, увидев задержание Ассанжа в посольстве Эквадора 11 апреля.
"Я видел, как они тащили его вниз по ступенькам. Он выглядел плохо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше него, а ему 47. Это такой шок", — поделился Шиптон.
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что основатель WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж не получит "особой" помощи от властей страны.
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В мире , Видео , Скотт Моррисон , Джулиан Ассанж , Wikileaks , The Guardian , Австралия , Мельбурн
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