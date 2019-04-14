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The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: ТАСС
Город Солсбери, ставший известным из-за инцидента с отравлением осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, назван лучшим местом для проживания в Англии в 2019 году по версии газеты The Sunday Times. Издание опубликовало список самых привлекательных для жизни населенных пунктов в этой стране.
Как отметила один из редакторов издания Хелен Дэйвис, Солсбери привлек внимание членов жюри "истинным духом коллективизма", который проявился особенно ярко после истории с отравлением Скрипалей. В то же время она добавила, что Солсбери и без того является "очень привлекательным и гостеприимным городком". Здесь, по ее словам, "расположен удивительный собор XIII века, находятся лучшие школы на юго-западе страны и потрясающий рынок".
Лучшим городом для проживания в 2019 году в Шотландии The Sunday Times назвала Данди на северном берегу залива Ферт-оф-Тей.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.
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Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ , Sunday Times , Великобритания
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