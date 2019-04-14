Опубликовано видео, на котором кот Ассанжа смотрит запись его задержания

Wikileaks сообщил, что кот основателя портала Джулиана Ассанжа находится в безопасности, и опубликовал видеозапись, на которой питомец сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина.

"Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа находится в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства (Эквадора — ред.) в середине октября (2018 года — ред.). Они снова будут вместе в условиях свободы", — говорится в прикрепленном к видео сообщении в Twitter. We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9— WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.

Ассанж завел кота в мае 2016 года. Животное пользуется популярностью в социальных сетях, у него также есть собственная страничка в Twitter.

В середине октября 2018 года стало известно, что эквадорские дипломаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения. В частности, посольство обязало Ассанжа самого кормить своего любимца и убирать за ним. В случае нарушения сотрудники посольства угрожали поместить животное в приют.

В ноябре редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон сообщила, что Ассанжу пришлось отказаться от животного, и он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Так, кот оказался у семьи основателя WikiLeaks, сообщила активистка.

Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, на текущей неделе решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрывается информация об отдельных эпизодах, среди которых случайная гибель мирных граждан. По операции в Ираке документы показывают данные о погибших с 2004 до 2010 года, где, согласно данным WikiLeaks, больше половины составляют гражданские лица (примерно 66 тысяч из 109). Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году основателя WikiLeaks обвинили в Швеции в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании шведская прокуратура заявила, что изучает возможность возобновления расследования.