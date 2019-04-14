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Власти Омана закрыли почти все школы 

News.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Большая часть государственных и частных средних учебных заведений Омана не будет работать из-за проливных дождей.
14 апреля функционировать будут только школы, расположенные в провинциях Дофар и Аль-Вуста, передаёт Times of Oman. Такое решение было принято властями для обеспечения безопасности детей и сотрудников.
Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты окажут гуманитарную помощь Ирану, где в результате наводнений погибли десятки граждан республики. Нефтяные державы поддержат Тегеран из соображений «исламского братства».
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В мире , Происшествия , Газета The Times , Оман
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