Власти Омана закрыли почти все школы

Большая часть государственных и частных средних учебных заведений Омана не будет работать из-за проливных дождей.

14 апреля функционировать будут только школы, расположенные в провинциях Дофар и Аль-Вуста, передаёт Times of Oman. Такое решение было принято властями для обеспечения безопасности детей и сотрудников.

Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты окажут гуманитарную помощь Ирану, где в результате наводнений погибли десятки граждан республики. Нефтяные державы поддержат Тегеран из соображений «исламского братства».