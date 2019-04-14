Саудовская Аравия поддержала Временное правительство Судана

Об этом говорится в заявлении властей королевства.

Эр-Рияд поддержал планы, объявленные временным Военным советом Судана. Отмечается, что саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания.

Ранее сообщалось, что военные в Судане выступили за выборы с международными наблюдателями.