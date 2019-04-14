Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саудовская Аравия поддержала Временное правительство Судана 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Саудовская Аравия выразила поддержку переходному Временному правительству Судана, передает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении властей королевства.
Эр-Рияд поддержал планы, объявленные временным Военным советом Судана. Отмечается, что саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания.
Ранее сообщалось, что военные в Судане выступили за выборы с международными наблюдателями.
1 апреля в стране было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство.
Газета.Ru: последние новости
Польша не пустила российский парусник в свои воды Зеленский вылетел на встречу с Макроном Известный комик умер на сцене
В мире , Ближний Восток , Омар аль-Башир , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия , Судан , Эр-Рияд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский оказался злостным уклонистом от армии237
Экс-любовницу Гуфа изнасиловали в ХМАО2
«Свидетельство аннексии»: Украина получила грамоту Петра I320
Школьники устроили поножовщину на субботнике4
«Он превращается в дьявола»: Пугачева о нетрезвом Киркорове16
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение