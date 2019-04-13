«Свидетельство аннексии»: Украина получила грамоту Петра I

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года, где говорится об опасениях возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя. Грамота вскоре будет выставлена в национальном украинском заповеднике «София Киевская».

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

«Тем временем, сегодня ночью состоялось необыкновенное событие — из Германии на Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I», — отметил Нищук.

Он добавил, что документ был потерян во время Второй мировой войны. С конца 50-х годов он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

Размер грамоты — 80х58 см, она заключена в золотую оправу. Посылка, полученная в аэропорте Борисполя , отправится в исторический украинский заповедник «София Киевская», где скоро будет представлен для обозрения посетителям.

Нищук также отметил, что передача грамоты стала результатом работы межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

«По свидетельствам историков, этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя», — добавил он.

Ранее на Украине объявили траур из-за войны с Петром I — в ноябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко почтил память подчинявшихся гетману Ивану Мазепе казаков, погибших при взятии Батурина 310 лет назад. Глава государства провел параллель между эпизодом Северной войны и современным конфликтом России и Украины, назвав свою страну «щитом», который якобы оберегает Европу от «болезненных планов Кремля».

Проходной эпизод приобрел диаметрально противоположные трактовки из-за фигуры лидера казаков Ивана Мазепы, который в России считается одним из главных злодеев-предателей в истории, а на современной Украине почитается в качестве национального героя и борца с «ярмом Москвы». Еще находясь на службе Петра I, но уже тайно сговорившись с Карлом XII, гетман пообещал своему новому союзнику комфортную зимовку в Батурине (сегодня — 2,5-тысячный город в Черниговской области), где располагалась его резиденция. Там хватало запасов продовольствия и снарядов для пушек.

Сподвижники царя отправились к Батурину, чтобы сорвать планы шведов и усмирить вышедших из повиновения казаков. Переговоры не дали результата, начался штурм. Разгромив город, русские войска отступили, забрав с собой захваченную артиллерию и разрушив оборонительные укрепления, чтобы не допустить их использования шведами. Дворец Мазепы и другие административные постройки были сожжены.

Число убитых казаков и членов их семей оценивается разными историками от 5 до 15 тыс. человек.

«Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только лишь за одно их желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу, — написал Порошенко в фейсбуке. — Жертвами резни в Батурине стали около 15 тыс. человек — московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останется в нашей памяти, памяти всего народа».

По словам представителя патриархата Телмисского Иова, Константинополь никогда не признавал анафему Мазепы, поскольку «она была наложена по политическим мотивам, как средство идеологически мотивированных репрессий и не имела никаких вероисповедальных, богословских или канонических причин».

Архиепископ Иов добавил, что после уничтожения Запорожской Сечи русскими войсками по приказу Петра I в 1709 году казачество перешло под юрисдикцию Константинопольской церкви, и Мазепа со своим ближайшим соратником Филиппом Орликом сделали это в числе первых.

«В эмиграции в Бендерах (так священнослужитель назвал укрытие опального гетмана в Османской империи. — «Газета.Ru») Мазепа свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата.

Именно они напутствовали его на смертном одре, отпустили грехи, а затем и отпели.