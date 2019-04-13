Порошенко напомнил, что ждет Зеленского в воскресенье на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского в воскресенье на стадионе и заявил, что общение с избирателями важнее, чем выходные в Париже.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский в свою очередь заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественного и НСК "Олимпийский", однако на гостелеканале заявили, что телемост запрещен правилами дебатов. Пока сторонам не удалось договориться о месте и времени проведения дебатов.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, приезжайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", — сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в субботу.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.