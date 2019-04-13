В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны, передает корреспондент РИА Новости.

Днем общенациональная акция протеста проходит в самом центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии. Граждане из разных городов страны добирались в столицу в основном собственным или общественным транспортом, так как частные транспортные компании Сербии отказались предоставлять в аренду протестующим автобусы, после чего глава МВД Небойша Стефанович заявил, что "не оказывал давление на перевозчиков".

Перед зданием парламента установлена сцена с колонками, из которых звучат песни протеста. В пятницу депутаты правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вошли в парламент страны и муниципальные собрания Белграда и других населенных пунктов, "чтобы защитить их от вторжения насильственных демонстрантов". В здании Скупщины также распределены усиленные наряды полиции.

Вучич в субботу заявил, что ожидает, что протест пройдет мирно.

"Отставка! Отставка!", — скандируют несколько десятков тысяч собравшихся.

Ожидается участие лидеров оппозиционного Союза за Сербии и мирное шествие до здания правительства страны.

Акции протеста в Сербии проходят еженедельно с начала декабря прошлого года. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, когда Стефановичу разбили голову. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти в допущении политического насилия. Слоганом собравшихся стала фраза "Один из пяти миллионов", который появился после комментария президента Вучича, заявившего, что он не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется пять миллионов".

Требования демонстрантов сводятся к нескольким основным пунктам: найти виновников убийства сербского политика Оливера Ивановича в январе 2018 года в Косово, отправить в отставку главу МВД Небойшу Стефановича, сменить руководство национального телеканала РТС. Кроме того, протестующие требуют ухода в отставку президента и правительства, которых обвиняют в узурпации власти и СМИ, проведения прозрачных и честных выборов. Участники демонстраций ранее потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста.