Кто следующий? ЕС отменил санкции для соратников Януковича

Европейский союз был вынужден исключить из списка санкций девять человек, которые входили в окружение экс-главы Украины Виктора Януковича . Причиной отмены назвали «недостаток доказательств». В настоящее время в этом списке находятся 170 человек и 44 организации. Все они могут попытаться оспорить свое попадание под запреты ЕС.

Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS).

ЕС, по данным газеты, был вынужден это сделать «за недостатком доказательств».

Кого именно вывели из-под санкций не сообщается. СМИ также не приводит никаких деталей этого события.

Издание уточняет, что в настоящее время в санкционном списке в общей сложности находятся 170 человек и 44 организации, которые могут подать в суд и попытаться оспорить введенные против них ограничения. Все, кто находится под санкциями, с точки зрения Брюсселя , способствовали нанесению ущерба территориальной целостности Украины и разжиганию конфликта в стране.

Кроме того, немецкое СМИ приводит комментарий председателя комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера. Он считает, что санкции — необходимая мера до тех пор, пока Россия продолжает нарушать международное право.

«Они направлены не против населения, а конкретно против лиц, принимающих решения, и компаний», — отметил Макалистер.

При этом политик подчеркнул, что «даже в таких случаях наши высокие стандарты верховенства закона соблюдаются», так как отдельные люди, включенные в список, могут подать в суд иск против применения к ним ограничений.

Напомним, что санкции в виде запрета на въезд на территорию Евросоюза и замораживания финансовых активов включенных в список людей и организаций ЕС ввел в феврале 2014 года. Тогда речь шла о бывшем украинском руководстве и его приближенных. «Нецелевое расходование государственных средств» стало основанием для введения этих ограничений.

Против России такие меры приняли в том же году после крымского референдума, который прошел 16 марта. Присоединение Крыма к России поддержали 96,77% жителей автономной республики при явке 83,1%. Спустя два дня Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Однако ряд стран не поддержали итоги голосования. Так, США и Евросоюз вскоре после объявления результатов референдума ввели санкции против России.

Ранее в марте 2019 года ЕС продлил санкции против бывшего главы украинского государства Виктора Януковича и людей, входивших в его окружение.

«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые ответственны за незаконное присвоение государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением», — говорится в сообщении на сайте законодательного органа. Однако против одного человека введенные ограничения продлевать не стали. Его имя не указывается.

Европейский суд имеет право отменять решения Совета ЕС . Так, в июне 2018 года он отменил принятые ЕС ограничения в виде заморозки активов бывшего вице-премьера Украины и экс-главы Национального банка Сергея Арбузова на один год — с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года.

«Решение Совета ЕС от 3 марта 2017 года относительно запретительных мер против отдельных лиц и организаций в отношении ситуации на Украине отменено в той части, которая касается сохранения имени Сергея Арбузова в списке субъектов запретительных мер», — говорится в решении суда. Кроме того, судом должны быть возмещены издержки.

С декабря 2012 года по февраль 2014 года Арбузов занимал пост вице-премьера Украины, а в январе-феврале 2014 года был премьер-министром страны. В это время главой государства был Янукович. Кроме того, ЕС его подозревает в незаконном присвоении госсредств на Украине. До этого Арбузов оспаривал свое включение в список попавших под санкции в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

Евросоюз продлевает или снимает санкции ежегодно. Так, в марте 2018 года ограничительные меры были сняты в отношении двух лиц. По информации издания «Украинская правда», ими стали экс-министр юстиции Украины Елены Лукаш и народный депутат Сергей Клюев