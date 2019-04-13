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«Унижение Украины»: Зеленский не уважает Порошенко 

Газета.Ru 3 часа назад
Победитель первого тура президентских выборов на Украине артист Владимир Зеленский не имеет ни капли уважения к нынешнему главе государства Петру Порошенко. Со своей стороны Порошенко призвал украинцев голосовать осознанно, чтобы никто не пытался «втюхать» Украине «кота в мешке». Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.
Победитель первого тура президентских выборов на Украине артист Владимир Зеленский заявил, что испытывает личную неприязнь к нынешнему главе государства Петру Порошенко.
«Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет», — заявил шоумен.
Накануне бывшая глава украинского правительства, проигравшая в первом туре президентской гонки, Юлия Тимошенко, заявила, что перепалка Зеленского в студии телеканала «1+1», когда там находился Порошенко, является унижением всей страны
«Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому-то из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться. Понимаете, в чем дело … Какой бы жестокой и безжалостной ни была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных «маркерах», за которые нельзя заступать. Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев этого видеть не хотели», — написала политик в фейсбуке.
Претензии экс-главы украинского кабмина касаются ночного эфира 12 апреля, когда Порошенко посетил студию программы «Право на власть» на телеканале «1+1» и предложил Зеленскому приехать в течение 40 минут, чтобы устроить дебаты.
Ведущая Наталья Мосейчук сказала, что телеканал сразу же предпринял попытку выйти на связь с Зеленским, чтобы выяснить, сможет ли он приехать в студию. Во время эфира артист ответил на телефонный звонок и приглашение отклонил, заявив, что Порошенко прекрасно знает: на момент эфира Зеленский находился в Париже, передает ФАН.
«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал он.
Далее оппоненты спорили о дате проведения дебатов. Затем Порошенко начал говорить, но Зеленский перебил его, указав: «нашей команде никто не будет ставить условий», после чего стороны еще некоторое время дискутировали, перебивая друг друга, а потом Зеленский повесил трубку.
Стоит отметить, что замгендиректор спортивного комплекса «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил: представители избирательных штабов Зеленского и Порошенко согласовали с руководством киевского стадиона форматы запланированных дебатов. По его словам, между командами «состоялся плодотворный диалог».
«Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга», — сказал функционер.
Однако он отказался сообщать подробности, подчеркнув, что это коммерческая тайна.
«С другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины», — добавил Анисимов.
Порошенко выразил надежду на то, что его дебаты с Зеленским будут содержательными и помогут украинским избирателям сделать осознанный выбор во втором туре. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».
Глава государства выразил надежду на то, что во время дебатов оппоненты смогут проинформировать украинцев о своих программах, планах по развитию страны и о видении будущего Украины и украинцев.
«И дать возможность всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным, и чтобы никто не пытался «втюхать» Украине «кота в мешке», — добавил политик.
Украинский лидер также подчеркнул, что дебаты должны состояться дважды — согласно закону на Общественном телевидении 19 апреля в 20.00 и 14 апреля на стадионе «Олимпийский», как предложил Зеленский.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Ранее стало известно, что Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Порошенко — 24%.
«Среди тех, кто собирается голосовать во втором туре 61% — за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% украинцев пока не определились», — следует из сообщения агентства «Рейтинг».
Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса, передает НСН.
Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский — он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.
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Комментарии7
В мире , Видео , Статьи , Виктор Анисимов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , СБУ , Центризбирком России
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