Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.

"Наши снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, так как знает, чем это закончится. Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.

Он также сообщил, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства украинского производства, военные на линии разграничения уничтожили 26 огневых точек ополченцев и шесть единиц боевой техники.