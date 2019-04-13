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Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.
"Наши снайперы работают так, что и противник "не бегает" по линии соприкосновения, так как знает, чем это закончится. Противник сегодня вынужден вооружение и технику немного отодвинуть. Потому что потери у него каждый день", — цитирует Полторака пресс-служба Минобороны.
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Он также сообщил, что за последние несколько месяцев, используя противотанковые средства украинского производства, военные на линии разграничения уничтожили 26 огневых точек ополченцев и шесть единиц боевой техники.
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В мире , Украина , Степан Полторак , Министерство обороны
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