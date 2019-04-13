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Шарий развеял миф о «Порошенко = Зеленский» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Медиаэксперт Анатолий Шарий развеял миф о том, действия Владимира Зеленского на посту президента Украины в случае его избрания не будут чем-либо отличаться от политики нынешнего лидера страны Петра Порошенко.
Шарий заявил в своем видео на YouTube, что «Зеленский другой».
Он отметил при этом, что в данный момент нельзя сказать «какой он», и скорее всего после выборов его будет за что критиковать.
«То, что было пять лет, все мы знаем. Зеленский — это во многом неизвестность, (…) нечто новое, чего еще не было на Украине», — сказал эксперт.
Шарий сравнил ситуацию с выборами президента в США, когда сначала многие были рады избранию Дональда Трампа, однако потом его действия «разочаровали».
«При этом я точно знаю, что если бы Трамп не пришел, а была бы Хиллари (бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон — прим. ВЗГЛЯД), я всю оставшуюся жизнь (…) думал бы над тем, что могло бы быть иначе, но мы об этом уже не узнаем», — сказал он.
Медиаэксперт также призвал не прислушиваться к людям, заявляющим, что ситуация на Украине не изменится при Зеленском, выразив мнение, что в данный момент осуществляется «массированная атака на мозг» избирателей.
«Порошенко мы знаем, и мы его больше не хотим. Выбираем ли мы неизвестность, предпочитая ее известному аду? Да», — подытожил Шарий.
Напомним, по прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в прямом эфире телеканала «1+1».
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Комментарии
В мире , Видео , Украина , Хиллари Клинтон , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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