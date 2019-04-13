Шарий развеял миф о «Порошенко = Зеленский»

Шарий заявил в своем видео на YouTube, что «Зеленский другой».

Он отметил при этом, что в данный момент нельзя сказать «какой он», и скорее всего после выборов его будет за что критиковать.

«То, что было пять лет, все мы знаем. Зеленский — это во многом неизвестность, (…) нечто новое, чего еще не было на Украине», — сказал эксперт.

Шарий сравнил ситуацию с выборами президента в США, когда сначала многие были рады избранию Дональда Трампа , однако потом его действия «разочаровали».

«При этом я точно знаю, что если бы Трамп не пришел, а была бы Хиллари (бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон — прим. ВЗГЛЯД), я всю оставшуюся жизнь (…) думал бы над тем, что могло бы быть иначе, но мы об этом уже не узнаем», — сказал он.

Медиаэксперт также призвал не прислушиваться к людям, заявляющим, что ситуация на Украине не изменится при Зеленском, выразив мнение, что в данный момент осуществляется «массированная атака на мозг» избирателей.

«Порошенко мы знаем, и мы его больше не хотим. Выбираем ли мы неизвестность, предпочитая ее известному аду? Да», — подытожил Шарий.

Напомним, по прогнозам букмекерских контор, шансы на победу Порошенко в президентских выборах во втором туре резко упали после перепалки с Зеленским в прямом эфире телеканала «1+1».