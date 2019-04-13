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В Австралии написали «Тотальный диктант» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Русскоговорящие жители городов Австралии приняли в субботу участие в ежегодной международной образовательной акции "Тотальный диктант". Мероприятия в рамках акции прошли в Сиднее, Перте, Аделаиде, Мельбурне и Байрон-бэй.
В Австралии "Тотальный диктант" уже не первый год становится традиционной площадкой для встреч представителей русской общины, причем для многих это возможность не только вспомнить родной язык, но и встретить соотечественников. "Для нас это очень важное мероприятие, возможность собрать в одном месте всех, кто любит и уважает русский язык, говорит по-русски. Тотальный диктант в Сиднее проходит всего в третий раз, но мы встречаем очень активный, живой отклик от участников акции, которых становится все больше, мы видим, как важно для людей показать свою любовь к родному языку и почувствовать связь с родиной", — рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС координатор "Тотального диктанта" в Сиднее Наталья Лушникова.
По данным организаторов, наибольшее число участников в этом году написали диктант в Сиднее. "Сегодня у нас на площадке работали 37 взрослых — это те, кто написал и сдал диктант. Еще двое школьников выполнили задания теста TruD (специальные работы для тех, кто изучает русский язык как иностранный)", — уточнила волонтер "Тотального диктанта" в Сиднее Дина Щербакова.
К инициативе традиционно присоединились русские школы Австралии и развивающие центры Сиднея. По словам их представителей, которые выступали на площадке диктанта в качестве экспертов, такие мероприятия очень важны, потому что мотивируют и детей, и взрослых, и доказывают, что русский язык учить сложно, но очень интересно.
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Комментарии
В мире , ИТАР-ТАСС , Австралия , Мельбурн , Сидней
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