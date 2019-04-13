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У здания посольства России в Киеве произошел взрыв 

ТАСС + ещё 2 18 минут назад
Взрыв высоковольтного кабеля произошел в субботу утром у здания посольства России на Украине на Воздухофлотском проспекте, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в полиции Киева.
Национальная полиция Украины
"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", — отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".
В пресс-службе сказали также, что полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге.
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