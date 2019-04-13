Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: SAWASDEE SNAP/SHUTTERSTOCK.COM
Одна из самых известных тюрем мира таит немало загадок. Не так давно ученых отыскали под тюрьмой Алькатрас, расположенной на небольшом острове, тоннель, о существовании которого ранее не было известно.
Тюрьма была построена в начале 20 века. Она стала местом заключения множества преступников, в том числе и Аль Капоне. Считается, что ни одному заключенному сбежать из тюрьмы не удалось. Впрочем, содержать тюрьму на острове оказалось довольно накладно — в середине 20 века ее закрыли, а с 60-х годов она начала функционировать как музей.
Ученые во главе с Тимоти де Сметом использовали самое современное оборудование, включая устройства для радиолокации, тщательно обследовали территорию острова. Под основным зданием тюрьмы они нашли тоннель, выложенный кирпичом, бомбоубежище и каналы — вероятнее всего они предназначались для прогулок заключенных. Качество найденных находок удивило исследователей — постройки практически не пострадали от времени.
Вести.Ru: последние новости
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб МИД предупредил россиян о протестах французских "жилетов" Спускали с лестницы и били: СБУ обвинили в захвате храма УПЦ
Комментарии
В мире , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне произошло ЧП41
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы197
Пятницкий сделал заявление после скандала4
В РПЦ назвали будущего президента Украины132
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве8
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Происшествия
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение