Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель 

Одна из самых известных тюрем мира таит немало загадок. Не так давно ученых отыскали под тюрьмой Алькатрас, расположенной на небольшом острове, тоннель, о существовании которого ранее не было известно.
Тюрьма была построена в начале 20 века. Она стала местом заключения множества преступников, в том числе и Аль Капоне. Считается, что ни одному заключенному сбежать из тюрьмы не удалось. Впрочем, содержать тюрьму на острове оказалось довольно накладно — в середине 20 века ее закрыли, а с 60-х годов она начала функционировать как музей.
Ученые во главе с Тимоти де Сметом использовали самое современное оборудование, включая устройства для радиолокации, тщательно обследовали территорию острова. Под основным зданием тюрьмы они нашли тоннель, выложенный кирпичом, бомбоубежище и каналы — вероятнее всего они предназначались для прогулок заключенных. Качество найденных находок удивило исследователей — постройки практически не пострадали от времени.