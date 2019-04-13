Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель

Одна из самых известных тюрем мира таит немало загадок. Не так давно ученых отыскали под тюрьмой Алькатрас, расположенной на небольшом острове, тоннель, о существовании которого ранее не было известно.

Тюрьма была построена в начале 20 века. Она стала местом заключения множества преступников, в том числе и Аль Капоне. Считается, что ни одному заключенному сбежать из тюрьмы не удалось. Впрочем, содержать тюрьму на острове оказалось довольно накладно — в середине 20 века ее закрыли, а с 60-х годов она начала функционировать как музей.