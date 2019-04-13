Стало известно решение Порошенко по дебатам

Порошенко посетит 14 апреля стадион «Олимпийский», где планируются предвыборные дебаты

Действующий президент Украины Петр Порошенко 14 апреля прибудет на стадион "Олимпийский" в Киеве, где, как сообщалось ранее, планируется проведение его предвыборных дебатов с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским . Об этом проинформировала в субботу пресс-служба Порошенко.

"В субботу 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит стадион "Олимпийский", — говорится в сообщении.

Порошенко неоднократно предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. Зеленский в свою очередь приглашал Порошенко также в "Олимпийский", но 19 апреля.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Его лидером стал Зеленский, получивший 30,24% голосов. Порошенко на втором месте с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.