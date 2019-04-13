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Мадуро вновь назвал лидера Бразилии «подражателем Гитлера» 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предостерёг президента Бразилии Жаира Болсонару от возможного военного вторжения в Венесуэлу, вновь назвав его «подражателем Гитлера».
Так политик отреагировал на слова бразильского лидера о его действиях в случае гипотетического вторжения в Боливарианскую Республику. В этом случае он примет самостоятельное решение, выслушав перед этим Совет национальной обороны и парламент.
Действующий глава государства отметил, что заявления Болсонару вызывают беспокойство.
Угрожать военным вторжением стране в нарушение Устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более ста лет? — сказал он в ходе выступления перед молодёжью.
По его словам, жители республики категорически отвергают эту угрозу в отношении «доблестного, мирного народа Венесуэлы».
Он подчеркнул, что намерения коллеги обернутся против него.
Ранее News.ru писал, что Мадуро в годовщину попытки госпереворота выступил с обещанием пресечь «фашизм и насилие», которые пытаются заставить страну жить в условиях диктатуры США.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ООН , Бразилия , Венесуэла
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