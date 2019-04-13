Мадуро вновь назвал лидера Бразилии «подражателем Гитлера»

Так политик отреагировал на слова бразильского лидера о его действиях в случае гипотетического вторжения в Боливарианскую Республику. В этом случае он примет самостоятельное решение, выслушав перед этим Совет национальной обороны и парламент.

Действующий глава государства отметил, что заявления Болсонару вызывают беспокойство.

Угрожать военным вторжением стране в нарушение Устава ООН, международных и гуманитарных прав, соглашений о сотрудничестве между Бразилией и Венесуэлой, существующих более ста лет? — сказал он в ходе выступления перед молодёжью.

По его словам, жители республики категорически отвергают эту угрозу в отношении «доблестного, мирного народа Венесуэлы».

Он подчеркнул, что намерения коллеги обернутся против него.

Ранее News.ru писал, что Мадуро в годовщину попытки госпереворота выступил с обещанием пресечь «фашизм и насилие», которые пытаются заставить страну жить в условиях диктатуры США.