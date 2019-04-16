Госсекретарь США оценил затраты на переворот в Венесуэле

Интервью госсекретаря США Майкла Помпео колумбийской газете El Tiempo не раскрыло секретных планов Белого дома в отношении Венесуэлы , но вместе с тем продемонстрировало очевидные перемены в настроениях Вашингтона. Из выступления главы американского внешнеполитического ведомства также стали понятными причины "неудавшегося блицкрига США", о котором применительно к Каракасу на днях говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Ответил Помпео и на вопрос о дальнейшей судьбе провозгласившего себя национальным лидером Хуана Гуайдо, причем, судя по тональности госсекретаря, судьба американского протеже может в итоге оказаться незавидной.

"Мы надеемся, что он (законный президент Венесуэлы Николас Мадуро. — Ред.) не примет этого решения (ареста Гуайдо. — Ред.) и не прибегнет к насилию. Мы надеемся, что он не арестует других членов оппозиции высокого ранга", — заявил Помпео.

Обращает внимание, что в отличие от прежних высказываний американских руководителей, априори объявлявших о "политической смерти" Мадуро и трансфере власти к Гуайдо, на этот раз госсекретарь был существенно осторожней в оценках. Де-факто, Помпео признал, что оппозиция не контролирует ситуацию в Венесуэле и американский ставленник может оказаться вместе с помощниками за решеткой по решению Верховного суда республики. Причем по большому счету кроме протестов иных способов противостоять такому сценарию Вашингтон не имеет.

Резервов для дальнейшей санкционной войны против Венесуэлы у Белого дома также практически не осталось — очередные четыре компании и девять танкеров, связанных с Каракасом, которые попали в черный список минфина США , выглядят мелкой "дробиной", не способной поколебать позиции президента Мадуро, тем более заставить его уйти в отставку.

Угрозы США в адрес несговорчивых государств больше не выглядят для их лидеров приговором

Из интервью Помпео более очевидной стала неспособность Вашингтона хозяйничать по своему разумению даже на ближнем "дворе" — в Латинской Америке.

Во-первых, как написала "Вашингтон пост", "Мадуро окопался, а венесуэльские военные не отказались от его поддержки". Во-вторых, Помпео в интервью колумбийскому изданию подтвердил эффективность поддержки, которую оказали Каракасу его союзники — Россия, Китай и Куба. Все, что остается в этой ситуации Белому дому, объяснил госсекретарь, "попытаться убедить русских и китайцев прекратить свою деятельность, которая стимулирует Мадуро, дает ему больше власти, больше возможностей".

Министерство иностранных дел КНР отреагировало на нападки Помпео весьма резко. Официальный представитель МИД Китая напомнил, что "США на протяжении долгого времени оказывали давление на страны Латинской Америки, угрожали им и даже свергали правительства".

"Люди способны отличить ложь от правды, истинных друзей от фальшивых, которые нарушают правила и распространяют хаос. Уверен, что страны Латинской Америки могут сделать правильный выбор", — говорится в заявлении высокопоставленного дипломата КНР.

Судя по интервью Помпео, в Белом доме осознали: Америка теряет былую монополию на латиноамериканский регион, а угрозы Вашингтона в адрес несговорчивых государств больше не выглядят для их лидеров приговором. Разумеется, Помпео, стремясь сохранить лицо, не избежал традиционных обвинений в адрес поддержавших Каракас кубинских властей, предупредив их о последствиях: "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Куба поняла, что не в ее интересах поддерживать Мадуро". И обещал противникам нынешней власти в Венесуэле всемерную поддержку: "США и их союзники не выйдут из этого боя". Но в целом ответы Помпео отразили ту степень растерянности, которую испытал Вашингтон, убедившись в неспособности с наскока поменять власть в Каракасе.

Но президент США Дональд Трамп не был бы Трампом, если бы не попытался купить симпатии венесуэльского народа. Правда, и в этом вопросе американцы лукавят. По сообщению пресс-службы госдепратамента, из 546 тонн гуманитарной помощи, предназначенной Венесуэле, только 208 тонн — меньше половины, представили США. Остальное выделили их партнеры по Западному полушарию.

Резервов для санкционной войны против Венесуэлы у Белого дома практически не осталось

На слушаниях в сенате госсекретарь утверждал, что на восстановление экономики Каракаса после госпереворота потребуются инвестиции в размере от 10 до 50 миллиардов долларов. Министр финансов США Стивен Мнучин позже уточнил: США вместе с союзниками готовы выделить Венесуэле 10 миллиардов долларов. Но есть в этом щедром обещании существенный нюанс: обещанные будущей власти в Каракасе средства поступят в основном (внимание!) не от США, а от других стран по всему миру. Как объяснил госсекретарь США, "Европа желает принять в этом участие, а также 50 стран, поддерживающих Гуайдо". При этом сколько инвестирует Белый дом в восстановление экономики Венесуэлы помимо 213 миллионов, предоставленных на гуманитарную помощь, озвучено не было. Так на практике выглядит американская щедрость — много пиара, но мало денег.

А пока Помпео и прочие чиновники раздают обещания венесуэльцам, официальный Каракас восстанавливает платежный баланс экономики, использовав для этого в том числе золотой запас республики и находя новые рынки сбыта для своей нефти. Власти организовали воздушные мосты для венесуэльцев, оказавшихся во враждебно настроенных к Каракасу государствах Латинской Америки. В рамках программы "Возвращение на родину" в Венесуэлу вернулись порядка 13 тысяч ее жителей.