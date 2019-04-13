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Оливер Стоун считает, что Ассанж помог правде выйти на свет 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж помог правде выйти на свет, что важно для сохранения права людей на получение информации.
"Джулиан Ассанж — тот, кто дает правде выйти на свет. Он проделал великую работу от лица человечества, несмотря на негуманное к нему отношение. Это дело крайне важно для сохранения нашего права на информацию и нашей важнейшей свободы от угнетения (со стороны — ред.) США и Великобритании — и теперь тирании!" — написал режиссер в Twitter.
Ранее стало известно, что Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.
Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрывается информация об отдельных эпизодах, среди которых случайная гибель мирных граждан. По операции в Ираке документы показывают данные о погибших с 2004 до 2010 года, где, согласно данным WikiLeaks, больше половины составляют гражданские лица (примерно 66 тысяч из 109). Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году основателя WikiLeaks обвинили в Швеции в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании шведская прокуратура заявила, что изучает возможность возобновления расследования. -0-
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В мире , Происшествия , Шоу-бизнес , Оливер Стоун , Джулиан Ассанж , Wikileaks , США , Великобритания
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