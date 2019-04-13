Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить

Рынок ритуальных услуг — неиссякаемая золотая жила — люди умирают всегда и везде, а значит, доходы будут стабильны. У каждого народа свои традиции, связанные со смертью и погребением. Например, в Китае распространена традиция сжигать фальшивые деньги — таким образом родственники пополняют баланс усопшего в потустороннем мире. Пачка в 30–70 банкнот независимо от номинала обходится примерно в один американский доллар. Древняя традиция уже давно превратилась в крупный бизнес с многомиллионным оборотом, однако власти видят в этом большую проблему для экологии и не менее важную для имиджа национальной валюты. Полыхающие костры миллионов долларов на благо ушедших в мир иной — в материале «Ленты.ру».

Прожигатели смерти

Ритуальные жертвоприношения во время похорон известны во всем мире. Это практиковали еще в Древнем Египте , когда закладывали в гробницу разные сокровища и личные вещи, которые могут понадобиться человеку в загробном мире. По китайским верованиям, со смертью человека душа продолжает существовать в ином мире, обитатели которого, подобно живым, нуждаются в деньгах. Также есть версия, что ритуальные деньги посылаются умершим для своеобразной взятки повелителю ада Яньло-вану, чтобы он во время суда помог душам избежать наказания. Однако китайцы пришли к выводу, что вместо реальных вещей и денег духов вполне устроит муляж. Более того, считается, что сожжение настоящих юаней или долларов приносит несчастье.

Традиция ритуального сжигания специальных банкнот уходит своими корнями в шаманские практики и культ предков, почитаемые в Азии уже многие тысячелетия. Она наиболее популярна в День поминовения усопших или Цинмин, который отмечается на 15-й день после весеннего равноденствия, однако китайцы прибегают к ней и во время годин или семейных праздников. Ритуальные деньги называют также «деньгами загробного банка» или «бумагой из преисподней». Слово «преисподняя» в данном случае не носит негативной окраски, речь просто идет о мире, в котором обитают умершие и духи. Помимо денег, в жертву огню приносятся и бумажные макеты многих других вещей, от часов и мобильных телефонов до машин и домов.

В 1949 году после прихода к власти китайского коммунистического правительства с праздником пытались бороться как с пережитком прошлого, но неофициально люди продолжали его отмечать. В 2008 году Цинмин снова стал государственным праздником. В 2019 году Народный банк Китая запретил сжигание ритуальных денег в целях «поддержания неприкосновенности и достоинства» национальной валюты, а также предотвращения «нецелевого использования изображений на банкнотах». Впрочем, этот запрет вряд ли сможет перечеркнуть традицию, которая существует уже более двух с половиной тысяч лет.

На любой вкус

Сегодня в обращении существуют три вида ритуальных денег. «Золотые банкноты», на которые наносится тонкий слой золотой фольги, используются в основном для жертвоприношений божествам. С их помощью китайцы пытаются задобрить сановников потустороннего мира, дабы те лучше заботились о своих подопечных. При этом «давать на лапу» чиновникам из загробного мира придется и самим усопшим. Многовековая традиция китайской бюрократии возвела взятку чуть ли ни на уровень официальной процедуры, что стало актуально и для мира мертвых. «Серебряные деньги», которые покрываются оловянной фольгой, предназначены для повседневных нужд обитателей преисподней — духов предков.

Также на банкноты Банка преисподней нередко наносятся рисунки с сюжетом ма-ци-сань (конь-флаг-зонт). Такие деньги преподносят местному божеству, подкрепляя ими просьбу оседлать коня и отправиться в поездку, чтобы оказать покровительство членам семьи, находящимся по разным причинам далеко от дома. Оборотная сторона ритуальных банкнот обычно оформлена скромнее. Чаще всего там изображается дворец правителя загробного мира. В редких случаях — дворец Далай-ламы в Лхасе (Тибетский автономный район КНР), а иногда — даже американский Капитолий. Нередко там нарисованы животные: львы, тигры или драконы. Так как реальная стоимость этих денег от изображаемого не меняется, практичные китайцы стали часто указывать на них несуществующие номиналы вплоть до миллиардов.

Наштамповали

Широкое распространение практики сожжения фальшивых банкнот всячески поощряется теми, кто делает на ритуальных банкнотах вполне реальные деньги. Сегодня купюры для сожжения вместе с другими подарками для усопших можно купить в любом супермаркете. Пачка в 30-70 банкнот независимо от номинала стоит примерно доллар. Годовой оборот же данной индустрии в Китае оценивается более чем в 800 миллионов долларов. Такой ритуальный бизнес стал бурно развиваться в Китае с начала XX века. Во время Второй мировой войны оккупанты-японцы, пытавшиеся подавить народные китайские традиции, запретили его, и производители «денег мертвых» ушли в подполье. Однако после войны этот рынок продолжил расширяться, и сейчас банкноты «Банка преисподней» можно найти в любом уголке страны.

Масштабы поражают: в 1977 году в одном только небольшом тайваньском городке Чжунан было зарегистрировано 385 производителей ритуальных денег. Китай же является и главным экспортером этой продукции — она востребована всюду, где живут китайские диаспоры. Основными импортерами можно назвать Гонконг, Таиланд, Малайзию, США и Японию. Гигантские количества ритуальных денег востребованы в силу того, что их жгут с момента смерти человека и до погребения. При этом хоронят в Китае далеко не сразу, а выбирают благоприятную для этого мероприятия дату по фэншую. В результате похороны могут состояться даже через месяц после кончины. Кроме того, сожжение денег повторяется во вторую годовщину смерти, а также в особые дни поминовения предков.

В целом китайские кладбища представляют собой целые мини-города. В зависимости от материальных возможностей китайцы стараются обеспечить умерших родственников всем необходимым. Иногда доходит до абсурда: китайское кладбище в столице Филиппин Маниле со временем превратилось в некое подобие элитного района с огромными особняками, небольшими двориками и широкими улицами. Состоятельные китайцы так хотели отдать дань уважения усопшим родственникам, что строили для них коттеджи со всеми удобствами, включая кухню, туалет, электричество и горячую воду.

Зеленая волна

Бороться с вековыми традициями китайские власти пытаются не только из соображений неприкосновенности юаня, есть и более реальная проблема — экология. По данным Китайской ассоциации потребителей, китайцы ежегодно сжигают около тысячи тонн ритуальных денег и других бумажных товаров стоимостью 10 миллиардов юаней (два миллиарда долларов) и усугубляют загрязнение окружающей среды. Кроме того, этот ритуал небезопасен и создает угрозу пожара. Поэтому в последние годы в Китае начали появляться альтернативные способы жертвоприношения — люди приносят на кладбища желтые ленты и цветы, преимущественно хризантемы и лилии.

Существуют и более продвинутые решения. Например, одно из кладбищ в Нанкине (Восточный Китай) запустило собственный виртуальный банк. Сервис получил название «Небесный банк». Теперь, вместо того чтобы сжигать ритуальные деньги, посетители сканируют QR-код, вводят имена усопших и сумму денег, которую они бы хотели перечислить в загробный мир. Кроме того, они могут записать послание умершему родственнику и отправить его вместе с виртуальными деньгами. По словам директора кладбища, большинство посетителей согласились пользоваться «Небесным банком» и не жечь бумагу. Он отметил, что при таком подходе кладбище достигнет углеродной нейтральности уже через два-три года.

С другой стороны, рады такой альтернативе не все. По словам несогласных, сжигание бумажных изделий передавалось из поколения в поколение, а перевод денег через виртуальный банк на мобильный телефон делает церемонии формальными и неполными. И главное, забота об экологии ставит под удар успешный бизнес многих китайцев. При этом вряд ли только лишь отказ от сжигания бумаги на кладбищах существенно повлияет на экологическую ситуацию в Китае.