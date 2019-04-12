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Министр обороны Судана ушел с поста главы Военного совета 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: haqqin.az
Министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о решении покинуть пост главы Военного совета страны, а также сообщил об отставке своего заместителя Камала Абдель Мааруфа аль-Махи.
Пост главы Военного совета займет Абдель Фаттах аль-Бурхан — бывший начальник штаба сухопутных войск, назначенный в феврале главным инспектором вооруженных сил, передает ТАСС.
Протестующие, собравшиеся на улицах Хартума на крупную акцию протеста и изначально отвергавшие все заявления армии, празднуют уход бен Ауфа с поста главы Военного совета.
Накануне министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил, что президент страны Омар аль-Башир арестован, армия Судана приостановила действие конституции и распустила парламент. В Судане на три месяца было объявлено чрезвычайное положение.
Сам Авад ибн Ауф принес присягу главы переходного Военного совета.
Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, как санкции США довели Судан до путча.
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В мире , Армия , Омар аль-Башир , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Судан
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