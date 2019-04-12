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Помпео призвал Латинскую Америку «остерегаться России» 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Странам Латинской Америки стоит опасаться деятельности России в регионе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Чили.
«Вам нужно остерегаться России», — цитирует Интерфакс дипломата.
По его словам, Россия в Венесуэле открывает тренировочный центр, что «выглядит как провокация».
Ранее Помпео заявлял, что у Вашингтона готов «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле.
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс подчёркивал, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режима» в Венесуэле.
Как отмечали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.
В конце марта «Рособоронэкспорт» объявил об открытии в Венесуэле тренировочного вертолётного центра.
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В мире , Латинская Америка , США , Эллиот Абрамс , МИД , Рособоронэкспорт , Интерфакс , Венесуэла , Чили
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