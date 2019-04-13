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Журналистов «Россия 1» выгнали из Эстонии после сюжета-разоблачения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистам телеканала «Россия-1» запретили въезд в Эстонию после съемок сюжета об организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России). Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на ежегодный доклад полиции безопасности страны.
По информации спецслужбы, корреспонденты ВГТРК Елена Ерофеева и Павел Костриков прибыли в Эстонию и Финляндию, чтобы «разоблачить и демонизировать» деятельность организации. Отмечается, что многие члены «Свидетелей Иеговы» переехали в Европу после того, когда Россия признала организацию запрещенной.
Журналисты со скрытыми камерами провели съемку Кесклиннаской общины в Таллине, а затем использовали эти кадры в репортаже.
«Деятельность российских журналистов указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, которая по меркам пенитенциарного кодекса может привести к разжиганию вражды», — приводит издание мнение охранной полиции страны.
Ерофееву и Кострикова лишили права въезда на территории стран Шенгенской зоны «предотвращения возможных преступлений и обеспечения безопасности общества» сроком на пять лет.
У «Свидетелей Иеговы» в России около 175 тысяч последователей. Организация была запрещена в апреле 2017 года, после чего ее членов стали привлекать к уголовной ответственности за экстремизм.
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В мире , Общество , Прибалтика , Свидетели Иеговы , ВГТРК , Финляндия , Эстония
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