Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии

Саудовская Аравия предлагала ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару финансовую помощь для операции по захвату столицы Ливии Триполи. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовские источники.

По их данным, Эр-Рияд обещал выделить десятки миллионов долларов. Предложение поступило Хафтару во время его визита в Саудовскую Аравию незадолго до того, как он дал своим войскам приказ начать наступление на Триполи. Отмечается, что это была лишь одна из множества встреч фельдмаршала с высокопоставленными чиновниками из других стран.

The Wall Street Journal пишет, что Хафтар принял предложение, передает «Интерфакс».

«Мы были достаточно щедры», — рассказал собеседник газеты.

Как в свою очередь отметил эксперт из Германского института по международным делам и делам безопасности Вольфрам Лачер, фельдмаршар без иностранной поддержки, которую ему удалось получить, «не был бы сейчас активным игроком».

Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи. За неделю с начала боевых действий погибли более 50 человек.