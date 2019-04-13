Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава военной разведки, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Уго Карвахаль задержан в Мадриде по запросу США, где ему предъявлены обвинения в наркоторговле, сообщил венесуэльский журналист Нельсон Бокаранда.
"Мне подтвердили задержание генерал-майора Уго Карвахаля испанской полицией по запросу США по старому обвинению", — написал он в Twitter.
Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды — в 2004-2011 и в 2013-2014 годах. Он входит в "черный список" американского минфина, который обвиняет его в наркотрафике и связях с леворадикальной колумбийской группировкой FARC, которой он, по данным США, поставлял оружие.
В 2014 году Карвахаля задержали по запросу США на Арубе (нидерландской остров в Карибском море), где он работал венесуэльским генконсулом, но вскоре он был освобожден и вернулся на родину. С 2016 года он является депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда — в Майами и Нью-Йорке.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Комментарии2
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Уго Чавес , Минфин , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о боевиках в Тюмени148
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам101
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть20
Раскол и ненависть. Порошенко подали срочную петицию61
В ДНР пленили украинского диверсанта51
Видео
Появились подробности о боевиках в Тюмени
Происшествия
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени
Происшествия Криминал
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Шоу-бизнес
Один на поле. Стало известно решение Порошенко по дебатам
В мире Украина
Месть за Ассанжа? Данные сотрудников ФБР утекли в Сеть
В мире Интернет
В ДНР пленили украинского диверсанта
В мире Украина
У команды Началовой начались проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение