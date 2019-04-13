В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы

Бывший глава военной разведки, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Уго Карвахаль задержан в Мадриде по запросу США , где ему предъявлены обвинения в наркоторговле, сообщил венесуэльский журналист Нельсон Бокаранда.

"Мне подтвердили задержание генерал-майора Уго Карвахаля испанской полицией по запросу США по старому обвинению", — написал он в Twitter.

Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды — в 2004-2011 и в 2013-2014 годах. Он входит в "черный список" американского минфина , который обвиняет его в наркотрафике и связях с леворадикальной колумбийской группировкой FARC, которой он, по данным США, поставлял оружие.

В 2014 году Карвахаля задержали по запросу США на Арубе (нидерландской остров в Карибском море), где он работал венесуэльским генконсулом, но вскоре он был освобожден и вернулся на родину. С 2016 года он является депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда — в Майами и Нью-Йорке.