Трампа упрекнули в использовании образа из «Игры престолов»

Телеканал HBO упрекнул президента США Дональда Трампа за использование "в политических целях" образа из сериала "Игра престолов", сообщает CNBC.

Трамп после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра об итогах "российского расследования" в своем официальном Twitter разместил картинку в стиле популярного сериала, на которой он спиной к зрителю стоит перед облаком тумана. Характерным для "Игры престолов" шрифтом написано "Игра окончена". Сверху добавлено: "Для ненавистников и левых радикальных демократов. Никакого сговора. Никакого воспрепятствования правосудию".

"Несмотря на то, что мы можем понять большой интерес к "Игре престолов", особенно сейчас, когда вышла последняя его часть, мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях", — цитирует телеканал CNBC заявление HBO, для которого снимался сериал. pic.twitter.com/222atp7wuB— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2019 г.

Ранее Трамп уже использовал отсылку к данному сериалу, а телеканал HBO просил не использовать шоу в политических целях. Компания также публиковала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на вымышленный дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Последний сезон сериала начался в апреле 2019 года.