Глава ЛНР назвал предвыборным пиар-ходом заявление Порошенко о перемирии

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о "пасхальном" перемирии, которое якобы вступит в силу 18 апреля, "предвыборным пиар-ходом", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы ЛНР.

Порошенко ранее заявил, что 18 апреля должно начаться новое, "пасхальное" перемирие.

"Берлинское заявление Порошенко о "пасхальном перемирии", которое якобы наступит 18 апреля — это очередной предвыборный пиар-ход, основанный на лжи. Ведь именно из-за неконструктивной позиции украинской стороны мы пока не смогли согласовать ни конкретную дату, ни время начала перемирия, ни текст заявления о нем", — приводит слова Пасечника пресс-служба.

Глава ЛНР подчеркнул, что слова Порошенко вызывают недоумение, если учитывать тот факт, что украинские переговорщики четко выполняют команды Киева. Пасечник напомнил, что на 18 апреля назначена видеоконференция рабочей группы по безопасности, затем — контактной группы, которые обсудят вопрос нового перемирия в Донбассе.