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Невесту обругали за слишком откровенное платье 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: ТАСС
Неизвестную невесту обругали в соцсетях за чересчур откровенный наряд, пишет The Sun.
На странице that's it, I'm wedding shaming («вот так, я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook, где пользователи публикуют модные провалы на свадьбах, появилось фото девушки в платье с глубоким разрезом сзади. На снимке незнакомка обнимает жениха, демонстрируя обнаженную спину.
Пользователи не одобрили выбор невесты и высказались об этом в комментариях.
«Она в отличной форме, я хотела бы быть похожей на нее. Но это свадьба, а не стрип-шоу. Мой отец бы не повел меня к алтарю полуголой», — критиковали некоторые из них.
«Неважно, насколько прекрасно ее тело. Это отвратительно», — поддержали другие.
«Если честно, мне все равно, как ты выглядишь. Но показывать ягодицы — плохая идея», — согласились третьи.
В январе эксперты моды сообщили, что откровенные платья стали самым популярным свадебным трендом 2019 года. Белые платья из прозрачного гипюра, газа и тюля стали крайне востребованными среди невест в последнее время. Такую популярность нарядов с эффектом «голого тела» специалисты связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.
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