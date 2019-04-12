Невесту обругали за слишком откровенное платье

Неизвестную невесту обругали в соцсетях за чересчур откровенный наряд, пишет The Sun.

На странице that's it, I'm wedding shaming («вот так, я насмехаюсь над свадьбами») в Facebook, где пользователи публикуют модные провалы на свадьбах, появилось фото девушки в платье с глубоким разрезом сзади. На снимке незнакомка обнимает жениха, демонстрируя обнаженную спину.

Пользователи не одобрили выбор невесты и высказались об этом в комментариях.

«Она в отличной форме, я хотела бы быть похожей на нее. Но это свадьба, а не стрип-шоу. Мой отец бы не повел меня к алтарю полуголой», — критиковали некоторые из них.

«Неважно, насколько прекрасно ее тело. Это отвратительно», — поддержали другие.

«Если честно, мне все равно, как ты выглядишь. Но показывать ягодицы — плохая идея», — согласились третьи.

В январе эксперты моды сообщили, что откровенные платья стали самым популярным свадебным трендом 2019 года. Белые платья из прозрачного гипюра, газа и тюля стали крайне востребованными среди невест в последнее время. Такую популярность нарядов с эффектом «голого тела» специалисты связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.