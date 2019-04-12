В Великобритании вступил в силу новый закон о борьбе с терроризмом

Власти Великобритании ужесточили контртеррористические меры, введя в пятницу в действие новый закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ. Об этом сообщило на правительственном сайте Министерство внутренних дел Соединенного Королевства.

Закон увеличивает максимальные сроки тюремного заключения за ряд преступлений. Например, поощрение терроризма, распространение публикаций террористического содержания и ряд других действий по подготовке к террористическим атакам будут теперь караться тюремным сроком до 15 лет.

"Этот новый закон наделяет полицейских полномочиями, которые им необходимы для срыва террористических заговоров на более раннем этапе, и гарантирует, что те, кто стремится причинить нам вред, понесут справедливое наказание", — прокомментировал вступление в силу нового антитеррористического законодательства министр внутренних дел Саджид Джавид. Он обусловил ужесточение мер безопасности возрастающей угрозой терроризма, напомнив о серии терактов, совершенных в королевстве в 2017 году.

Новый законодательный акт предоставляет главе МВД дополнительные полномочия, наделяя его правом определять с одобрения парламента зоны за пределами Великобритании, в которой подданные Соединенного Королевства под предлогом необходимости защиты их от угрозы терроризма не могут оставаться или в которую они не могут въезжать. И те британцы, которые не последуют этим указаниям и либо проникнут в указанную зону, либо не согласятся ее покинуть, столкнутся с угрозой лишения свободы на срок до 10 лет.

Согласно положениям нового акта, теперь будет противозаконно выражать какую-либо поддержку запрещенным организациям, а также публиковать изображения их флагов, эмблем или формы, что позволило бы предположить, что автор этих заявлений и публикаций может либо состоять в запрещенных организациях, либо являться их сторонником.

Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве в настоящий момент определен властями как "серьезный", выше него только "критический". В 2017 году в Великобритании было совершено пять терактов — четыре в Лондоне и еще один в Манчестере. Их жертвами стали в общей сложности 36 человек.