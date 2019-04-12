В секторе Газа подросток погиб в стычках с израильской армией

Пятнадцатилетний подросток скончался, еще семь человек получили ранения в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа, заявила РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

"Пятнадцатилетний подросток погиб, еще семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточной границе сектора Газа ", — сказала Яги.

По ее словам, начиная с 30 марта 2018 года из-за "израильской агрессии" погибли 272 человека.

Выступления палестинцев продолжают десятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в столкновения с израильскими солдатами.

Израильтяне отвергают обвинения в непропорциональном применении силы против палестинцев. Они настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".