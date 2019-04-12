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В секторе Газа подросток погиб в стычках с израильской армией 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетний подросток скончался, еще семь человек получили ранения в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа, заявила РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
"Пятнадцатилетний подросток погиб, еще семь палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточной границе сектора Газа ", — сказала Яги.
По ее словам, начиная с 30 марта 2018 года из-за "израильской агрессии" погибли 272 человека.
Выступления палестинцев продолжают десятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в столкновения с израильскими солдатами.
Израильтяне отвергают обвинения в непропорциональном применении силы против палестинцев. Они настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".
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В мире , Ближний Восток , Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости
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