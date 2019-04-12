Порошенко прибыл на встречу с Макроном

Президент Украины Петр Порошенко прибыл вечером в пятницу на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу в Елисейском дворце состоялась встреча Макрона со вторым кандидатом на пост президента Украины — Владимиром Зеленским . Вопреки чаяниям журналистов, которые стояли у главного подъезда в резиденцию французского лидера, Зеленский попал на территорию дворца через один из запасных входов.

Ожидающие украинские делегации российские журналисты подверглись неоднократным нападкам со стороны людей, говорящих на украинском языке. Они выкрикивали оскорбления и провоцировали репортеров.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" перед вторым туром выборов президента Украины, Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко составляет 24%.