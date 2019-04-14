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Польшу поблагодарили за отказ впустить парусник с крымскими курсантами 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Варшавы пустить в территориальные воды Польши российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту. Об этом он написал в своем Twitter.
«Спасибо за решение премьер-министра Польши Моравецкого отказать российскому паруснику "Седов". Польща вместе с Эстонией встали на защиту международного права. Крым — это Украина, а Россия должна нести ответственность за незаконные действия», — написал он.
Польша отказалась впускать парусник 12 апреля. Ранее учебный корабль не пустили на свою территорию власти Эстонии. Причиной этого стало присутствие на борту судна курсантов Керченского государственного морского технологического университета.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за такое решение. Украина отказалась признать итоги референдума, ее позицию поддержали страны Запада. Москва настаивает, что процесс перехода полуострова под ее юрисдикцию соответствует нормам международного права.
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В мире , Армия , Европа , Павел Климкин , Польша
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