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Польша отказалась впускать парусник с курсантами из Крыма 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила представитель польского МИД Ева Сувара.
По ее словам, такое решение принял премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма", — цитирует Сувару Польское агентство печати.
В четверг 11 апреля власти Эстонии запретили вход "Седова" в территориальные воды страны, объяснив это тем, что на его борту находятся курсанты университета "из оккупированного Крыма". В российском посольстве назвали этот шаг Таллина недружественным и обратили внимание на то, что решение не впускать российский парусник приняли накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Парусник "Седов" был построен в немецком Киле в 1921 году. После Второй мировой войны перешел СССР, а в 1991 году барк был передан Мурманскому государственному техническому университету. В мае 2017 года по решению Росрыболовства парусник передали Калининградскому государственному техническому университету.
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В мире , Армия , Европа , Керсти Кальюлайд , МИД , Росрыболовство , Польша
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