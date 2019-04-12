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Российские соцсети потеряли украинских пользователей 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Граждане Украины стали все реже пользоваться российскими соцсетями «Одноклассники» и «ВКонтакте», отдавая предпочтение западным аналогам.
Исследование составила украинская маркетинговая компания Research & Branding Group.
Согласно опросам, сейчас «Одноклассниками» пользуются 6% украинцев, тогда как в мае 2018 года этот показатель составлял 14%. Пользователей «ВКонтакте» убавилось с 15% до 10%. Самая популярная соцсеть на Украине по-прежнему Facebook — ей пользуются 50% (в мае 2018 года — 45%). Такими ресурсами как YouTube и Instagram пользуются 30% и 27% украинцев соответственно.
Отмечается, что особый интерес для украинских пользователей представляет развлекательный и познавательный контент. Так, для общения с друзьями соцсетями пользуются 60% опрошенных.
В мае 2017 года Украина ввела санкции сроком на три года в отношении российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», наложив ограничения на их работу.
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