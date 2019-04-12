Российские соцсети потеряли украинских пользователей

Граждане Украины стали все реже пользоваться российскими соцсетями «Одноклассники» и «ВКонтакте», отдавая предпочтение западным аналогам.

Исследование составила украинская маркетинговая компания Research & Branding Group.

Согласно опросам, сейчас «Одноклассниками» пользуются 6% украинцев, тогда как в мае 2018 года этот показатель составлял 14%. Пользователей «ВКонтакте» убавилось с 15% до 10%. Самая популярная соцсеть на Украине по-прежнему Facebook — ей пользуются 50% (в мае 2018 года — 45%). Такими ресурсами как YouTube и Instagram пользуются 30% и 27% украинцев соответственно.

Отмечается, что особый интерес для украинских пользователей представляет развлекательный и познавательный контент. Так, для общения с друзьями соцсетями пользуются 60% опрошенных.

В мае 2017 года Украина ввела санкции сроком на три года в отношении российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», наложив ограничения на их работу.