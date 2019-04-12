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Опрос: уровень поддержки Трампа достиг рекордных 45% 

ТАСС + ещё 3 9 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 12 апреля. Уровень одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последний месяц на 6%: с 39% до рекордных 45%. Таковы результаты исследования социологической службы Gallup, распространенные в пятницу.
Рост уровня одобрения президента связан с тем, что его стали поддерживать больше сторонников Демократической партии и независимых избирателей: на 4% и 6%, соответственно. При этом мнение республиканцев о Трампе не изменилось: девять из десяти членов Республиканской партии поддерживают деятельность главы Белого дома.
В прошлый раз такой же высокий показатель (45%) был зафиксирован в первую неделю пребывания Трампа на высшем государственном посту США в январе 2017 года и в июне 2018 года после первой его встречи с лидером КНДР Ким Чем Ыном.
Новый опрос проводился впервые после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В отчете министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра по итогам этого разбирательства говорится об отсутствии сговора между властями России и избирательным штабом Трампа. Сам глава государства объявил себя "полностью оправданным".
Исследование проводилось по телефону 1-9 апреля 2019 года среди 1012 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет 4%.
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Комментарии1
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС
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