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В США выходили аномально маленького ребенка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В американском штате Коннектикут врачи выходили новорожденного ребенка, который после рождения весил около 300 граммов. Об этом сообщает издание New York Post.
Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года. Тогда доктора обнаружили у юного пациента затрудненное дыхание, кровотечение в мозге, проблемы с уровнем сахара в крови и заболевание глаза. Врачи двух больниц в течение девяти месяцев выхаживали больного ребенка и в результате отправили его домой. Теперь вес Коннора составляет 2,7 килограмма.
«Я не могла поверить, что его выписали. Я осознала это, только когда мы посадили его в машину и довезли до дома», — говорит его мать Джейми Флорио (Jaimie Florio).
29-летняя женщина также отметила, что мальчик полюбил играть с игрушками, рассматривать себя в зеркале, следить за людьми и принимать ванну.
Лечащий врач заключил, что здоровье Коннора практически восстановилось и вскоре мальчик будет обходиться без кислородной маски. «Коннор очень энергичный и улыбчивый. Видно, что он активно развивается», — добавил медик.
В конце февраля сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов. Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Он целиком умещался в двух ладонях взрослого человека.
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