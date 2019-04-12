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Слепые увлеклись мемами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Люди с нарушениями зрения или полной слепотой стали использовать специальные программы, считывающие текст на экране смартфонов или компьютеров, для просмотра мемов. Как сообщает Motherboard, технические ограничения пока мешают в полной мере постичь важный пласт интернет-культуры, но уже заметны определенные достижения.
Приложения для людей, испытывающих проблемы со зрением, делятся на два типа: одни дают возможность увеличить отдельные участки дисплея, а другие — зачитывают текст пользователю. Раньше такие приложения в основном использовались для решения бытовых проблем и получения информации из интернета.
Проживающий в Калифорнии поклонник мемов, 25-летний Дес Дельгадилло (Des Delgadillo), рассказывает, что все еще испытывает проблемы с пониманием смешных картинок. Пока программа с огромным трудом расшифровывает отдельные изображения и текст из-за необычного шрифта или качества картинки. Для понимания всего контекста он пользуется сайтом KnowYourMeme, являющимся неофициальной энциклопедией мемов. Однако, отмечает он, зачастую и этого недостаточно.
Дельгадилло предпочитает текстовые мемы, которые куда успешнее считываются программами. По его словам, из-за этого многие слабовидящие и слепые люди полюбили Twitter, где такие мемы — частое явление. Также существует специальный аккаунт в Instagram, в котором публикуются картинки с полным буквенным описанием. При этом опрошенные Motherboard поклонники мемов с нарушениями зрения считают, что искусственный интеллект в программах распознавания будет улучшаться, и со временем они станут куда лучше понимать мемы.
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