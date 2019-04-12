Появилось видео встречи Зеленского и Макрона

Видео встречи Зеленского и Макрона в Париже попало в Сеть

В телеграм-канале кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовано видео со встречей политика и президента Франции Эмманюэля Макрона. Лидер французской республики принял Зеленского в резиденции в Париже. Накануне Зеленский заявил, что не мог присутствовать на дебатах с нынешним лидером Украины Петром Порошенко , поскольку поехал на встречу с Макроном. Шоумен уточнил, что Порошенко не мог об этом не знать, поскольку его служба безопасности об этом знала, провожая Зеленского в аэропорт.