Задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа оказался гражданином Швеции

Задержанный в Эквадоре при попытке покинуть страну человек, близкий к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, оказался гражданином Швеции , он посещал посольство Эквадора в Лондоне за последние несколько лет более десяти раз, сообщает газета Universo со ссылкой на главу МВД страны Марию Паулу Ромо.

Речь идет о человеке по имени Ола Бини, которого задержали накануне при попытке уехать из Эквадора в Японию . При нем было около 30 USB-устройств, которые в настоящее время анализируют компетентные органы.

По словам министра, гражданин Швеции Ола Бини посещал посольство Эквадора в Лондоне 12 раз за последние несколько лет, когда там находился Ассанж.

Ранее стало известно, что Эквадор, в посольстве которого в Лондоне Ассанж скрывался с 2012 года, решил отказать ему в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах детально раскрывается информация об отдельных эпизодах, среди которых случайная гибель мирных граждан. По операции в Ираке документы показывают данные о погибших с 2004 до 2010 года, где, согласно данным WikiLeaks, больше половины составляют гражданские лица (примерно 66 тысяч из 109). Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году основателя WikiLeaks обвинили в Швеции в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым он отрицает. Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но вскоре отпустили под залог. В 2017 году дело против Ассанжа в Швеции было закрыто, однако после новостей о его задержании шведская прокуратура заявила, что изучает возможность возобновления расследования.