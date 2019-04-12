Меркель объяснила, почему не пригласила Зеленского на встречу

Журналисты напомнили Меркель, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу и с Зеленским, и с Порошенко.

"Я решила пригласить господина президента (Порошенко), я с ним постоянно общаюсь… И также во времена, когда у нас выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог", — сказала Меркель.

Ранее Зеленский прибыл в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.