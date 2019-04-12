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Меркель объяснила, почему не пригласила Зеленского на встречу 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФГР Ангела Меркель ответила на вопрос, почему она позвала на встречу только действующего президента Украины Петра Порошенко, а не кандидата в президенты Владимира Зеленского, передает "112 Украина".
Журналисты напомнили Меркель, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу и с Зеленским, и с Порошенко.
"Я решила пригласить господина президента (Порошенко), я с ним постоянно общаюсь… И также во времена, когда у нас выборы, я также решила его пригласить, поскольку для меня важен с ним диалог", — сказала Меркель.
Ранее Зеленский прибыл в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель
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