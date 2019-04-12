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На сотрудничество ФРГ и Украины не повлияют различия по «Северному потоку» 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что разница во взглядах Киева и Берлина на «Северный поток-2» не влияет на стратегический уровень партнерства между двумя странами.
"У нас есть общая цель в этом деле, чтобы Украина оставалась газовым транзитером. Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС", — заявила Меркель, обращаясь к Петру Порошенко на совместной пресс-конференции. Слова канцлера приводит РИА Новости.
Глава немецкого правительства также подчеркнула, что Украина должна оставаться страной-транзитером, и добавила, что, несмотря на разницу в подходах по «Северному потоку-2», у Берлина и Киева очень много общих позиций по другим вопросам двусторонней и международной повестки.
Ранее Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства второй ветки «Северного потока». При этом Украина приглашает немецкие компании принять участие в управлении и реконструкции украинской газотранспортной системы.
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В мире , Европа , Украина , Петр Порошенко , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости , Германия
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