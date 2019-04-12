На сотрудничество ФРГ и Украины не повлияют различия по «Северному потоку»

"У нас есть общая цель в этом деле, чтобы Украина оставалась газовым транзитером. Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС ", — заявила Меркель, обращаясь к Петру Порошенко на совместной пресс-конференции. Слова канцлера приводит РИА Новости.

Глава немецкого правительства также подчеркнула, что Украина должна оставаться страной-транзитером, и добавила, что, несмотря на разницу в подходах по «Северному потоку-2», у Берлина и Киева очень много общих позиций по другим вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства второй ветки «Северного потока». При этом Украина приглашает немецкие компании принять участие в управлении и реконструкции украинской газотранспортной системы.